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Высказанные вчера заместителем руководителя Латгальского регионального центра неотложной помощи Астридой Иголниеце предположения о том, что одна из девочек, найденных в ночь с 22 на 23 марта в микрорайоне Химия, отравилась, подтвердил сегодня и руководитель Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокст, пишет портал grani.lv.

По его словам, доставленная девушка сначала находилась в реанимации, а затем была переведена в детское отделение.

Так как пациентка находилась без сознания, бригада Скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение как неизвестную, однако на данный момент она пришла в сознание и личность ее установлена.

Девочка-подросток находится в тяжелом состоянии. По словам главы ДРБ, травм у пациентки нет, она отравилась неизвестным пока веществом. То есть говорить о том, что она упала с высоты, не приходится.

Недавно была получена официальная информация от сотрудников Латгальского регионального управления полиции. Как сообщает старший специалист ЛРУП Ксения Белова, в ночь с 22 на 23 марта сотрудники Даугавпилсского участка полиции получили информацию о том, что с 12 этажа одного из домов, предположительно, упала несовершеннолетняя девочка.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка получили подтверждение этой информации. Девочка умерла в машине Службы неотложной помощи по дороге в медицинское учреждение.

При этом сотрудники полиции опровергают распространяющуюся информацию о том, что в Даугавпилсе, спрыгнув с 12 этажа, погибли две девочки.

Имеющиеся на данный момент у правоохранительных органов данные свидетельствует о том, что рядом с погибшей девушкой находилась вторая, которая не пыталась совершить суицид, и сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося, Даугавпилсский участок полиции начал уголовный процесс, ведется расследование. Кроме этого, ведется проверка, мог ли этот случай быть связан с участием вышеупомянутых девочек в какой-нибудь игре или выполнении ее элементов.

Эти события для радио Baltkom прокомментировал начальник криминальной полиции Даугавпилса Юрий Саулевич.

"Вторая девушка отравилась продуктами горения и доставлена в больницу. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства пока очень неясные, проверяются несколько версий, в том числе, конечно, и причастность к так называемой игре "Синий кит". Но никаких прямых доказательств, что данный случай связан с этой игрой, у нас нет. Зафиксирован небольшой пожар - на балконе, откуда выпала первая девушка, что-то горело. Что именно - нам предстоит выяснить в ходе экспертиз", - рассказал он.

Более подробную информацию и детали расследования в интересах следствия стражи порядка пока не предоставляют, однако обещают проинформировать общественность о полученных результатах.

Напомним, как уже писал Mixnews, утром сообщалось, что в Даугавпилсе с многоэтажного дома упала девушка.