Происшествия |

16-летний подросток Никлавс Юшканс, житель Яунпиебалги, пропал 23 марта 2017 года около 19:00. Известно, что парень покинул социальный центр реабилитации Solis Piebalgā, пишет поисковая организация Bezvests.lv. Возможно подросток находится в компании своих сверстников, сообщает в Facebook некая женщина по имени Элина Авексе.

Последний раз связывался с родителями в ночь на пятницу 23 марта, около 4:30 утра, и с того момента на телефонные звонки и сообщения не отвечает. Возможно, направился в сторону Смилтене или Валмиеры. Есть вероятность, что находится и в каком-то другом районе Латвии.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: яркий блондин, рост 177 см. Может быть в компании друзей-ровесников столь же яркой внешности - у одного из несовершеннолетних волосы окрашены в розовый цвет, у другого - ярко выраженные вьющиеся.

О пропавших подростках в социальной сети Facebook пишет также некая Элина Авексте.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего парня (парней) или знает о возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.

Фото из личного архива родственницы пропавшего Никлавса