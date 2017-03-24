Происшествия |

65-летний рижанин Улдиса Пункулис, который имеет серьезные проблемы со здоровьем и с потерей ориентации в пространстве, благополучно найден спустя два дня активных поисков, об этом поисковой организации Bezvests.lv сообщила внучка пропавшего. Она сама лично нашла дедушку в Риге на углу улиц Базницас и Лачплеша.

«Днем добровольцы Bezvests.lv и им сочувствующие, которые тоже весь день искали дедушку, кто на велосипеде, кто пешком, созванивались с родными несколько раз, и пришли к выводу, что он где-то ходит по центру. Что сказать, повезло дедушке с внучкой! Очень нас всех благодарила. А мы, в свою очередь, благодарим вас, наших добровольных помощников! Тех, кто звонил и сообщал, тех, кто лично участвовал в поисках», - говорится в сообщении.

Накануне добровольцы также прочесывали весь периметр в центре Риги, где, вероятно, видели пожилого мужчину. Был проверен большой участок города от улицы Бруниниеку, где мужчину предположительно видели сегодня в 3 часа дня, в торону центрального вокзала, затем в обратную сторону до улицы Дунтес.

Добровольцы, а также кинологи с собакой японской породы акита также тщательно проверили территорию 1 городской больницы. В то же время другие волонтеры (всего приехало на поиски около 20 человек) распределили между собой городские скверы и парки. Но, к сожалению, поиск вчера, который начался в 20:00 и завершился к 23 часам, не дал результатов.



Напомним, мужчина, пропавший 21 марта, имеет инвалидное удостоверение и серьезные проблемы со здоровьем. Оставшись один, он вышел из дома и обратно не вернулся.