Происшествия |

Передвижной фоторадар Госполиции зафиксировал очередного лихача, который мчался со скоростью 138 км/ч.

22 марта, в 9:51 фоторадар на Елгавском шоссе зафиксировал очередное превышение скорости. На этот раз спешивший автоводитель Audi в месте, где максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч, несся с почти в два раза превышающий ей этот показатель скоростью – 138 километров в час, пишет nra.lv.

За это нарушение полиция применила к нарушителю скоростного режима штраф в размере 360 евро.