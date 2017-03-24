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Неизвестные облили краской обелиск на месте захоронения жертв нацизма в рижском микрорайоне Дрейлини. Об это в своем Facebook сообщил историк Александр Ржавин.

«С час назад узнал о факте очередного вандализма на месте захоронения жертв нацистов в Дрейлиньском лесу, расположенном к югу от рижского микрорайона Плявниеки. Пока солнце не зашло, успел сделать пару фото», - написал Ржавин.

Он также напомнил, что обелиск был установлен несколько лет назад.

«Несколько лет назад стараниями Влада Богова и других активистов на месте неоднократно порушенного памятного знака был установлен обелиск. И вот какие-то вандалы облили его краской», - написал Ржавин.

До этого на месте обелиска находился памятный знак, который несколько раз восстанавливался после актов вандализма.

В Дрейлиньском лесу находится братское кладбище жертв нацистского террора.

Фото: facebook.com/alexander.rzhavin, myriga.info