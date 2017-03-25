Происшествия |

Сегодня в Риге, на проспекте Виестура произошел взрыв. По словам очевидцев столб дыма поднялся на несколько метров. ЧП, свидетелями которого стали местные жители, произошло в районе территории бывшей воинской части, что со стороны Межапарка, где сейчас находятся несколько транспортных фирм. Об этом сообщил очевидец порталу Delfi.

Местному жителю удалось заснять прибывших на место представителей оперативных служб - муниципальной полиции, нескольких машин ГПСС и неотложной помощи.

Как сообщил порталу Mixnews представитель ГПСС Инта Шабоха, сегодня днем на проспекте Виестура произошло возгорание в сарае, рядом с которым стоял микроавтобус, в котором был бензин. Спасатели, прибыв на место ЧП, в течение 50 минут ликвидировали последствия взрыва и возгорания на площади 50 квадратных метров.

В свою очередь, как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илза Букша, медики прибыли на место ЧП, так как в таких случаях на место должны прибыть все оперативные службы. Но, к счастью, пострадавших не было, и, медики оценив ситуацию, отправились на базу.

фото Delfi-репортер