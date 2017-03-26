Происшествия |

В Риге помощь медиков потребовалась 39-летнему мужчине, в руках у которого взорвалась петарда. Пострадавший получил повреждения обеих ладоней и частичную ампутацию трех пальцев, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

В свою очередь в Латгале 55-летний мужчина во время ремонта крыши упал с двухметровой высоты. Его доставили в больницу с подозрениям на переломы рук и травму головы.

Также во время помощи в ремонтных работах в Латгале 16-летнему парню на ногу упала доска, он был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1214 вызовов, 211 из которых были связаны с травмами.