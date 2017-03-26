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Фото/скриншот с видео rus.err.ee

На 161-м километре шоссе Таллинн-Нарва, произошло тяжелое ДТП, в котором в столкновении двух легковых автомобилей погибла 10-летняя девочка. Еще одна девочка в возрасте 12 лет госпитализирована, сообщает портал delfi.ee.

Как можно судить по кадрам, опубликованным на сайте rus.err.ee, на которых запечатлена одна из попавших в аварию машин, авто имело латвийские номера.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина.

Вследствие столкновения погибла находившаяся на заднем сидении автомобиля 10-летняя девочка. Второй пассажир, также находившаяся на заднем сидении 12-летняя девочка, получила травмы и ее доставили в больницу. Водитель также была доставлена на медицинский осмотр в больницу, где будет выяснено ее состояние здоровья и возможное опьянение.

Отмечается, что управлявший Toyota мужчина и находившаяся в автомобиле 8-летняя девочка не пострадали. Водитель Toyota был трезв.

По словам девочек, ставших свидетелями произошедшей аварии, совершившие ДТП транспортные средства ехали с большой скоростью.

"Мы ехали на роликах. Машина ехала по дороге и без видимой причины остановилась посреди нее, после чего в нее врезалась другая машина", — рассказывает одна из девочек.

На заднем сидении одного из автомобилей сидел ребенок, которого, по словам свидетеля, доставали почти 40 минут.

"10 лет, не реагирует", — сообщила девушка с места происшествия.

"Они просто ехали на очень большой скорости", — отметила она и добавила, что прозвучавший в момент столкновения звук был похож на звук взрыва.