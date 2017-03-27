В т/ц Origo произошел пожар (1)
Происшествия | 27 марта 2017 года, 11:34
В столичном торговом центре Origo сегодня утром произошел небольшой пожар.
Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, около 10:35 пожарные получил вызов на Привокзальную площадь, где возник пожар в общественном здании.
На место происшествия прибыли четыре пожарных машины.
В торговом центре загорелись электрические провода, площадь возгорания составила 0,02 кв. м. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных.
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