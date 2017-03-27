Происшествия |

В ходе поисков пропавшего без вести пожилого рижанина произошло серьезное попустительство со стороны Госполиции, которая не внесла его в базу данных пропавших без вести, что существенно осложнило его поиски.

Как сообщалось, в день пропажи родственники сообщили о пропаже 65-летнего Улдиса Пункулиса как в полицию, так и в поисковую организацию добровольцев Bezvests.lv, но мужчина не был внесен в списки объявленных в розыск, выяснили журналисты LNT. В итоге потерявшийся дедушка бродил по рижским улицам два дня, сообщает программа "Degpunktā".

Напомним, 65 –летний рижанин Улдис Пункулис пропал 21 марта 2017 года в рижском микрорайоне Илдьгуциемс. Добровольцы Bezvests.lv вместе с родственниками Улдиса искали его 2 дня. По счастливой случайности внучка мужчины нашла деда на перекрестке улиц Базницас и Лачплеша.

И несмотря на то, что результат неприятного происшествия удачный и пенсионер уже дома, его родственников шокировал факт, что Госполиция в этот день не разместила информацию о пропавшем У.Пункулисе в базу данных полиции.

Выяснилось, что мужчину в тот день нашли сотрудники муниципальной полиции. Мужчина не жаловался на здоровье и было принято решение доставить его в ночной приют , но на следующий день дежурная приюта отпустила его.

Через какое-то время дежурная увидела в интернете объявление о пропаже мужчины и передала информацию родственникам, однако так как мужчина был отпущен на улицу и вновь потерялся.

У пропавшего мужчины с собой были персонифицированные документы и муниципальная полиция провела их сверку с базой данных, в ходе чего было констатировано , что мужчина не находится в розыске, поэтому он был увезен в ночной приют.

Это означает, что Государственная полиция заявление о пропаже человека не разместила в список пропавших без вести базы данных Госполиции.

Государственные правоохранительные органы признают это, по факту начата служебная проверка.