Происшествия |

В конце минувшей недели в Риге в больницу были доставлены два оставленных пьяными матерями ребенка, информировали в муниципальной полиции Риги.

В субботу вечером дежурная часть полиции получила информацию о том, что в одной из квартир на улице Маскавас, без надзора взрослых оставлены двое малолетних детей. На место происшествия оперативно выехал экипаж полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские встретили человека, вызвавшего полицию, который пояснил, что у него вместе с его гражданской женой есть годовалая девочка. У женщины также есть шестилетний сын от первого брака. Оба ребенка оставлены одни в квартире.

Во время разговора от вызвавшего полицию ощущался резкий запах алкоголя.

Полицейские услышали за дверями голос одного из детей. Шестилетний мальчик пояснил, что мать ключей от квартиры не оставила, и, возможно, ушла за сигаретами. Полицейские позвонили женщине на мобильный. В свою очередь пьяный мужчина позвонил отцу гражданской жены, которому описал ситуацию.

Дедушка в скором времени прибыл на место, открыл двери и рассказал, что после обеда он привез маленького внука с занятий домой. В тот момент его дочь была с младенцем. Мужчина обоих внуков оставил вместе с матерью и ушел на работу.

Пока полицейские ждали медиков, домой вернулась мать, которая находилась в сильном алкогольном опьянении, о чем свидетельствовал как запах изо рта, так и неуклюжие движения. Женщина утверждала, что вышла в аптеку, чтобы купить ребенку лекарства, однако это была очевидная ложь, и женщина, пойманная на лжи, стала ругаться и вести себя агрессивно.

У обоих родителей была проверена концентрация алкоголя в выдохе. В ходе проверки у отца было констатировано 2,21 промилле, а у матери - 2,75 промилле алкоголя.

На место были вызваны медики. При обследовании шестилетнего мальчика, он им рассказал, что в этот день мать несколько раз ударила его по голове. Медики приняли решение обоих детей отвезти в больницу , чтобы провести необходимые проверки.

Через некоторое время полицейские получили информацию о том, что у детей серьезных проблем со здоровьем констатировано не было и нет необходимости их оставлять в больнице. Полицейские приняли решение отправить детей в безопасное место и они был доставлены в кризисный центр.

Учитывая, что родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли позаботиться о детях, кроме того была получена информация о, возможном, насилии в семье, стражи порядка приняли решение о временном изъятии детей из семьи.

Материалы дела направлены работникам в отдел профилактики преступлений против детей, а также в рижский сиротский суд.