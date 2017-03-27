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Сотрудники полиции устроили погоню за молодыми людьми, которые, не видя стражей порядка, расписали машину как грубыми выражениями, так и патриотическими лозунгами, нарисовав также большое сердечко.

В воскресенье, 26 марта, сотрудники рижской муниципальной полиции отправились на бульвар Зигфрида Мейровица, откуда зачастую поступают жалобы на курящую молодежь.

Обследуя территорию, правонарушения не были зафиксированы, однако, пока полицейские отсутствовали, двое молодых людей разрисовали задние двери машины своими посланиями.

Молодых людей, которые пальцем разрисовали задние двери полицейского бусика через камеру увидели сотрудники центра видеонаблюдения. Было видно, как один из парней написал "Dievs svēti Latviju", а другой на русском – грубое ругательство на русском.

В момент, когда молодые люди свои послания уже оставили, к ним подошел полицейский, однако парень, написавший грубость, кинулся бежать. Юноша побежал в сторону Бастейкална и во время бега использовал элементы паркура. В один момент он неудачно приземлился и упал. В это время он был задержан.

И тогда, когда юноша был задержан, он не желал сотрудничать с полицейскими и долгое время не хотел называть свое имя. Однако после переговоров и пояснений, что его «художества» записаны на видеокамеру, он признал свою вину. Парню оказалось 16 лет.

По факту случившегося начат уголовный процесс о мелком хулиганстве , о произошедшем информирована также мать подростка.