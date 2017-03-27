Происшествия |

25 марта четыре мальчика решили перелезть через забор, чтобы проникнуть на закрытую территорию, сообщили в Госполиции. На заборе весела табличка "злая собака".

Заметив чужаков, сторожевой пес бросился на них. Трем парням удалось перелезть обратно, а 13-летнему мальчику собака искусала обе ноги ниже колена. На помощь прибежал охранник, который сразу вызвал медиков.

Полиция выясняет обстоятельства дела, но так как хулиганы не достигли 14-летнего возраста, против них нельзя заводить уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов призывают родителе обговаривать со своими детьми меры безопасности, а также то, что нельзя без спроса проникать на частные, закрытые территории, так как это может навредить здоровью и жизни.