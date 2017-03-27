Малолетнего мальчика покусала сторожевая собака (8)
Происшествия | 27 марта 2017 года, 21:08
25 марта четыре мальчика решили перелезть через забор, чтобы проникнуть на закрытую территорию, сообщили в Госполиции. На заборе весела табличка "злая собака".
Заметив чужаков, сторожевой пес бросился на них. Трем парням удалось перелезть обратно, а 13-летнему мальчику собака искусала обе ноги ниже колена. На помощь прибежал охранник, который сразу вызвал медиков.
Полиция выясняет обстоятельства дела, но так как хулиганы не достигли 14-летнего возраста, против них нельзя заводить уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов призывают родителе обговаривать со своими детьми меры безопасности, а также то, что нельзя без спроса проникать на частные, закрытые территории, так как это может навредить здоровью и жизни.
Хорошая собачка , всё правильно сделала ! Жаль , что не всех четверых !
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Здесь закон дети нарушили. Ни хозяину, ни собаке ничего не грозит.
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Не согласен-собака была при исполнении своих обязанностей. Охранник тоже действовал грамотно. Детей учить надо понятию частной собственности и чем грозит её нарушение.
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