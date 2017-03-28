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Фото/15min.lt

Житель деревни под Каунасом подозревается в убийстве собственных отца, матери, дяди и бабушки, сообщает 15min.lt.

Тела четырех человек были найдены в понедельник в деревне Гайженай Каунасского района. У погибших обнаружили огнестрельные ранения.

По сообщениям литовской полиции, в совершении преступления уже есть подозреваемый — 27-летний местный житель, который, по версии правоохранителей, и убил свою семью.

Убийства, предположительно, произошли на минувших выходных. Мужчину уже объявили в международный розыск. Из домашнего сейфа пропали несколько единиц огнестрельного оружия, то есть литовский стрелок может быть по-прежнему опасен.

Разрешение на ношение оружия у него было — мужчина работал в охранном предприятии. Кроме четырех жертв трагедии, в деревне обнаружили и раненого дедушку подозреваемого — он находится в шоке и госпитализирован.

Полиция просит ни в коем случае не пытаться задерживать подозреваемого, поскольку это может быть опасно, лучше всего сразу информировать полицию. Что стало причиной убийства, пока неизвестно.

Жестокое убийство было совершено на удаленном хуторе. Полиция прочесывает окрестности, ищет подозреваемого. К месту происшествия ведет заболоченная, труднопроходимая дорога. Полиция перекрыла подъезд к дому, подъехать к нему невозможно. На месте преступления работали около 20 экипажей полиции.