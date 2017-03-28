Происшествия |

25 марта незадолго до 7 утра, работники Латгальского управления Рижской муниципальной направились на вызов в Плявниеки, где жители пожаловались на громкий шум у квартиры соседа. Об этом пишет Skaties.lv.

На месте событий полицейские обнаружили следы взлома на двери указанной квартиры. Один из полицейских услышал быстрые шаги у входной двери, а посмотрев в окно, заметил мужчину в темной одежде, который выбежал из подъезда.

Полицейские тут же направились за беглецом. Хотя у беглеца было временное преимущество, его быстро догнали на улице Аугуста Деглава, где он забежал в один из подъездов многоквартирного дома, а в близлежащий мусорный бак выкинул лом, отвертки, клещи и перчатки. Мужчина был задержан. В ходе проверки личных данных выяснилось, что мужчина находится в розыске.

Во время беседы мужчина, поясняя свои мотивы, заявил, что квартира принадлежит его другу, который ему должен денег, поэтому он и пытался взломать ее дверь.