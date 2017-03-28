В серьезном ДТП под Елгавой погибла молодая женщина

фото

Происшествия | 28 марта 2017 года, 17:32

В Дорожно-транспортном происшествии на дороге Елгава - Литовская граница сегодня около 11 часов погибла женщина 1993 года рождения, сообщили в полиции, сообщает Skaties.lv.

фото

По первоначальной информации, женщина, управляя машиной марки Volkswagen Passat, выехала на встречную полосу движения, где в ее авто врезался грузовик, управляемый мужчиной 1963 года рождения

фото

Молодая женщина погибла на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

фото

скриншот со Skaties.lv

Комментарии