Происшествия |

В Дорожно-транспортном происшествии на дороге Елгава - Литовская граница сегодня около 11 часов погибла женщина 1993 года рождения, сообщили в полиции, сообщает Skaties.lv.

По первоначальной информации, женщина, управляя машиной марки Volkswagen Passat, выехала на встречную полосу движения, где в ее авто врезался грузовик, управляемый мужчиной 1963 года рождения

Молодая женщина погибла на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Smaga avārija uz Jelgavas - Elejas ceļa; viens cilvēks gājis bojā. FOTO no notikuma vietas https://t.co/vbb1OBrv2j pic.twitter.com/i4E20Ab39Y — SKATIES (@skatieslatvija) March 28, 2017

скриншот со Skaties.lv