Происшествия |

27 марта около 4 часов утра сотрудники Рижской муниципальной полиции через камеры видеонаблюдения заметили в Старой Риге двух, возможно, пьяных мужчин. Один из них спустил штаны и с оголенной нижней частью туловища позировал так, чтобы другой мог его сфотографировать. Об этом пишет nra.lv.

На место происшествия выехал экипаж муниципальной полиции. Оказавшись на месте, сотрудники полиции встретили двух туристов из Норвегии. В момент появления представителей правоохранительных органов молодые люди были уже одеты. Однако при помощи видеозаписи было установлено, кто из них находился в публичном месте без штанов.

Норвежец был задержан и доставлен в дежурную часть, где полицейские провели проверку на наличие алкоголя в его крови. Оказалось, что он находится в состоянии опьянения 1,64 промилле. По отношению к мужчине был составлен административный протокол о мелком хулиганстве и применен штраф в 290 евро.