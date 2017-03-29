Происшествия |

При столкновении с поездом на станции в Иманте во вторник утром трагически оборвалась жизнь человека, об этом накануне сообщило предприятие Pasažieru Vilciens.

Как стало известно из достоверных источников Mixnews, погибла 21-летняя девушка.

Как сообщила программа LNT Degpunktā, во вторник утром около 7:30 молодая девушка шла по оборудованному для пешеходов переходу через железнодорожные пути в направлении к Золитуде.

На проезжей части машины уже остановились, однако девушка смотрела только прямо и шла дальше. Никто не успел остановить ее, не поняв, что девушка электричку не видит. В столкновении с поездом она получила смертельные травмы.

Место, где произошла трагедия, одно из редких, оборудованных железнодорожниками, чтобы переход был по возможности безопаснее. Были созданы так называемые лабиринты, чтобы люди напрямую не перебегали через пути, не убедившись в безопасности.

По словам очевидцев, погибшая, вероятно шла в наушниках и смотрела в телефон, не глядя по сторонам, так как на месте происшествия нашли наушники,телефон и другие вещи.

Основная причина подобных трагических случаев — пренебрежение правилами и пересечение путей в неустановленном месте, перед идущим поездом и, что особенно характерно для молодежи, переход железной дороги в капюшоне и наушниках.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного предприятием Latvijas Dzelzceļš (LDz), только 34% жителей Латвии снимают наушники при приближении к железнодорожным рельсам.

Согласно данным опроса, 15% жителей, ежедневно слушающих музыку в наушниках, уменьшают громкость, а абсолютное большинство – 71 % – только останавливаются, чтобы удостовериться, что вблизи нет поезда, однако продолжают путь, не снижая громкости музыки.

Почти каждый третий молодой человек в возрасте от 15 до 25 лет (30% респондентов) во время своих ежедневных передвижений слушает музыку в наушниках.

Как отмечает LDz, такое поведение значительно снижает способность адекватно воспринимать происходящее вокруг и оценивать возможные риски. Более того, это относится не только к железной дороге, но и к дорожному движению, особенно на дорогах с интенсивным потоком машин, ‒ при прослушивании музыки через наушники заметно повышается риск попадания в серьезные дорожно-транспортные происшествия.

фото: скриншот LNT