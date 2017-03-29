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Рижская полиция самоуправления в районе Тейки задержала водителя, который, убегая на машине от полиции, разогнался до скорости 130 км/ч. Полицейские предполагают, что водитель был пьян.

ЧП произошло в минувшее воскресенье. Патрулируя район Тейки, муниципалы заметили автомобиль "Honda", который в агрессивной манере разворачивался в неположенном месте. Полицейские включили проблесковый маячок и направились в погоню за нарушителем. Заметив приближение полицейской машины, водитель "Honda" прибавил газу, разогнавшись почти до 130 км/ч. К месту происшествия был направлен еще один патруль полиции. Требования остановиться водитель проигнорировал, провел еще несколько агрессивных маневров, после чего стражам порядка удалось заблокировать его с двух сторон и остановить.

Во время разговора с водителем полицейские заподозрили, что тот находится в нетрезвом состоянии. На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции.