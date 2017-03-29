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26 марта в больнице скончался водитель мотоцикла, который боролся за жизнь 12 дней, сообщила представитель Госполиции Зане Арая.

Арая указала, что 27-летний водитель мотоцикла пострадал 14 марта в Риге на улице Кроню, когда пока по неустановленным причинам управляемый им мотоцикл Husqvarna перевернулся.

"С наступлением теплой погоды, на улицы все чаще выезжают мотоциклисты. Опыт показывает, что именно в это время, когда мотоциклисты первый раз после зимы выезжают на дорогу,они часто ведут себя необдуманно. В такой ситуации призываю всех мотоциклистов быть внимательными и оценить свои возможности езды, стиль и скорость движения, учитывая долгий перерыв за зимние месяцы", - указал начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис

Стоит отметить, что в этом месяце дорожная статистика довольно печальная: в марте в ДТП погибли 7 человек,из них 4 водителей, 2 пешехода и 1 велосипедист.