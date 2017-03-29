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Работники Уголовной полиции бюро по раскрытию особо тяжких преступлений Курземского управления Государственной полиции передали Курземской окружной прокуратуре уголовное дело об убийстве в Лиепае молодого человека 2000 года рождения, информировала представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Как сообщалось, 24 сентября прошлого года из дома ушел и пропал еще не достигший 16-летнего возраста Эгил Куликаускс. 5 октября в Лиепае в лесном массиве на бульваре Атмодас одна женщина обнаружила его обгоревший труп.

Через три дня, 8 октября, обоих подозреваемых в убийстве полиция задержала, а 10 октября суд применил к ним арест.

Как информирует полиция, в ходе уголовного расследования было установлено, что все трое юношей между собой были знакомы и имели дружеские отношения. Они часто вместе проводили время в одном из районов Лиепаи, в Коросте.

В день трагедии парни отдыхали и употребляли алкоголь. В ходе посиделок между ними возник конфликт, в ходе которого были высказаны оскорбительные выражения. 16-летний подросток был избит и задушен.

После содеянного молодые люди пытались замести следы - они сняли с трупа одежду и подожгли его. Смерть наступила в результате конфликта и в корыстных целях.

Подозреваемым инкриминируется совершение убийства при отягчающих обстоятельствах. Им предъявлены обвинения по 5,10 и 12 пунктам 117 статьи Уголовного закона - об убийстве, после совершения которого труп был осквернен, если убийство совершено в группе лиц и если убитым оказался несовершеннолетний. Также предъявлено обвинение в уничтожении чужого имущества, путем его сожжения.

Кроме того, юноша 1999 года рождения взял телефон убитого, который позже продал, поэтому к нему инкриминируется также кража чужого имущества.

Оба молодых человека ранее уже попадали в поле зрения полиции за воровство и другие виды правонарушений. За такое преступление грозит пожизненное тюремное заключение, или заключение на срок от 10 до 20 лет, но так как задержанные являются несовершеннолетними, то согласно 65 статье Уголовного кодекса, для них будут применены другие сроки наказаний.

Срок заключения для лица не достигшего 18 лет, не может превышать 10 лет.

Госполиция закончила расследования уголовного процесса и передала дело прокуратуре для выдвижения обвинений и передачи дела в суд.