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В Государственной полиции начато служебное расследование по факту утечки видеозаписи из полицейского участка, на которой запечатлена погоня полиции за мотоциклистом - нарушителем скоростного режима. Видно, что некто снял видео в полициейском участке, где сотрудники наблюдали по монитору за погоней своих коллег за нарушителем. Это видео стало доступно в интернете и в социальных сетях.

Сама погоня за нарушителем произошла в понедельник вечером, когда в Пардаугаве внимание полицейских привлек мотоциклист, который вместо положенных 70 км/ч мчался со скоростью 140 км/ч. При этом, как отмечается, мотоциклист вез пассажира.

На требование полицейских остановиться, лихач отреагировал бегством, началось преследование. Лихачу удалось "уйти", однако, в ночь на вторник в окрестностях Марупе сотрудники муниципальной полиции обнаружили мотоцикл. Транспортное средство доставили в Государственную полицию. Однако личность водителя до сих пор установить не удалось. За превышение скорости и неподчинение требованиям полиции начато административное делопроизводство.

Тем временем пользователи Twittera обрушились с критикой не только на мотоциклиста, но и на стражей порядка, которые погоней подвергали риску и угрозе для жизни мотоциклиста, его пассажира, а также тех, кто мог встретиться на пути, а кроме того пользователям не понравилось, что в ходе просмотра видео полицейские отпускали грубые комментарии.

Бывший политик Эйнар Репше считает, что такие погони могут привести к трегедии. "Такая охота на людей недопустима и приводит к гораздо большему риску, чем пытаться их предотвратить!"

Šādas pašmērķīgas cilvēku medības ir nepieļaujamas un rada daudz lielāku apdraudējumu nekā cenšas novērst! https://t.co/yahn7dhwYv — Einars Repše (@RepseEinars) March 30, 2017

Журналистка Винета Визуле также критикует действия полицейских. "Еще не хватало выстрелить по колесам...Фактически полицейские рисковали жизнями двух человек... и остальных участников движения..."

@real_richlv @BaibaStrautmane vēl tik vajadzēja riepas sašaut... Būtībā poliči riskē ar 2 cilvēku dzīvībām... Un citu satiksmē iesaistīto... — Vineta Vizule (@Vinetav) March 30, 2017

Председатель правления Ассоциации администраторов неплатежеспособности Олав Церс считает, что такая погоня была излишней. "Что так ужасно нарушил полицейский, что надо было рисковать его жизнью и жизнью пассажира, устроив погоню? могли бы лишь зафиксировать...госномер мотоцикла, а потом судить со всей строгостью закона. В днном случае угрозу для общества создали как одни, так и другие."

@DelfiLV Ko gan tik briesmīgu motociklists bija pārkāpis, ka bija jāriskē ar viņa un pasažiera dzīvību, pakaļ dzenoties? Varēja piefiksēt... — Olavs Cers (@OlavsCers) March 30, 2017

А вот журналистку Байбу Страутмане поразили больше комментарии стражей порядка. "Самое впечатляющее в этом видео, это не мастерство мотоциклиста, а лексика латышских! полицейских!"

Iespaidīgākā šajā video ir nevis motociklista meistarība, bet latviešu (!) policistu (!) leksika... https://t.co/ICQ3wxkmxr — Baiba Strautmane (@BaibaStrautmane) March 30, 2017

Пользовательница Twitter Гунта Леона иронично указывает, что использование нецензурной лексики - это рабочие обязанности полицейских.

@BaibaStrautmane Poličiem algu maksā arī par necenzētiem vārdiem — Gunta Leona (@LeonaGunta) March 30, 2017

Не понимает, почему придираются к лексике полицейских пользователь Раймонд.

"Человек угрожает себе и другим, полиция делает все возможное, чтобы предотвратить несчастье. А госпоже не нравится плохие словечки и Bļad, nu bitit matos"

Cilvēks apdraud savi un citus,policija dara visu iespējamo, lai novestu nelaimi. Bet kundzei nepatīk slikti vārdiņi. Bļad, nu bitit matos https://t.co/tMhOEjWOEq — Raimonds (@Raimonds_B) March 30, 2017

На несправедливые упреки к полицейским указал и журналист Лаурис Анстраутс. "Меня удивляют те, кто осуждает не идиота на мотоцикле, который со скоростью 150 км/ч несся на красный свет, а ментов".