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Рижская муниципальная полиция 29 марта получила информацию от работницы социальной службы, которая рассказала об одной семье, где все взрослые напились и с ними находится годовалая девочка.

Прибыв на место, полученная от социальной работницы информация подтвердилась. В доме в состоянии алкогольного опьянения находились как молодые родители, так и бабушка.

Проведя проверку концентрации алкоголя на выдохе, было установлено, что отец ребенка в состоянии опьянения в 3,74 промилле, мать ребенка - 3,31 промилле. Бабушка малышки, будучи пьяной, не скрывала, что алкогольные возлияния продолжаются уже два дня.

Учитывая, что о ребенке никто из родных не мог позаботиться, девочка была изъята из семьи и передана в безопасную среду, в кризисный центр.

Материалы дела направлены работникам в отдел профилактики преступлений против детей, а также в Рижский сиротский суд.