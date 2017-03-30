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Пожарным вчера в течение полутора часов удалось потушить крупный пожар на Бривибас гатве, где за торговым центром Elkor Plaza открытым пламенем горело нежилое двухэтажное здание. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщили в ГПСС. Как сообщает Kasjauns, пожарные работу закончили только сегодня в 11:19, таким образом всего им пришлось работать 16 часов. Сегодня агентство LETA опубликовало кадры с места событий.

Как сообщалось, крупный пожар произошел в среду вечером в 19:16 недалеко от воздушного моста у ВЭФ в Риге, об этом порталу Mixnews стали сообщать очевидцы.

Как сообщила Mixnews представитель ГПСС Инта Шабоха, на месте работало 10 пожарных расчетов и более 40 сотрудников ГПСС, к месту пожара прибыли еще 4 единицы специализированной техники.

Так как ЧП возникло в оживленной черте города, пожару присвоена категория повышенной опасности, близлежащая территория огорожена. В 20:46 пожар был локализован, а затем пожарные еще несколько часов трудились над тем, чтобы не осталось очагов для возгорания.

Пользователи социальных сетей активно публиковали кадры пожара.

Фото: Каспарс Норденс/LETA