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_Останки Юриса Булса (на фото) были найдены в Ирландии 23 июля в 2011 году. Фото предоставлено ирландской полицией. _

Ирландский суд признал 31-летнего гражданина Латвии Андриса Краузе виновным в убийстве в 2011 году своего соотечественника Юриса Булса. Краузе грозит пожизненное заключение.

Согласно обвинению, Краузе задушил 30-летнего Булса за то, что тот отказался отозвать свою жалобу на Краузе, поданную в полицию Ирландии. Согласно жалобе Краузе вымогал с Булса деньги.

Краузе свою вину в Центральном уголовном суде не признал, однако коллегия присяжных в составе 12 человек после пятичасового обсуждения единогласно решила, что он виновен. Процесс длился три недели. Приговор будет оглашен 26 апреля.

Труп Булса был найден в лесу на расстоянии примерно 10 км от Гленамади.

По подозрению в его убийстве был задержан брат Андрея Краузе Сергей, который в 2013 году признал вину в непредумышленном убийстве и был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Андрей Краузе, считавшийся главным виновником, находился тогда в бегах. Задержан он был в Англии и выдан Латвии, которая разыскивала его за другие правонарушения. В свою очередь Латвия выдала Андрея Ирландии для судебного разбирательства.

Предполагается, что 26 апреля в Ирландию приедет сестра убитого Юриса Булса, она даст свои показания суду, после чего Андрею Краузе будут официально назначено пожизненное заключение.