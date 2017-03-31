Происшествия |

На территории Литвы, в нескольких километрах от латвийской границы, сотрудники полиции нашли останки младенца, пишет портал Kasjauns.lv. со ссылкой на 15min.lt. Тело было закопано на территории больницы.

Полиция Литвы сообщает, что младенец был найден 31 марта. В ужасающих действия подозревается 34-летняя мать ребенка.

Женщина родила малыша несколько недель назад в домашних условиях, а потом решила избавиться от него. До этого случая ни она, ни члены ее семьи не попадали в поле зрения полиции.

Как сообщает портал, мать ребенка сама обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.