Недалеко от латвийской границы найден закопанный младенец (13)
Происшествия | 31 марта 2017 года, 13:59
На территории Литвы, в нескольких километрах от латвийской границы, сотрудники полиции нашли останки младенца, пишет портал Kasjauns.lv. со ссылкой на 15min.lt. Тело было закопано на территории больницы.
Полиция Литвы сообщает, что младенец был найден 31 марта. В ужасающих действия подозревается 34-летняя мать ребенка.
Женщина родила малыша несколько недель назад в домашних условиях, а потом решила избавиться от него. До этого случая ни она, ни члены ее семьи не попадали в поле зрения полиции.
Как сообщает портал, мать ребенка сама обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.
А изначально виноваты власти и экономическая ситуация !
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Тогда оправдать можно все.Свою голову нужно иметь на плечах и прежде всего надеяться только на свои силы.
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Или детские деньги там в 15€ это нормально ??? Вот многих и подталкивает на такие действия ... всяких наркоманов и т.д !!! Тут они сами себя прокормить не могут так как бузают или колется а тут ещё ребёнок ... были бы деньги у этих тварей ... я думаю не закопала бы
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