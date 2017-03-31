Сбежавший страус устроил переполох в Ропажи: огромная птица напала на людей (3)

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Происшествия | 31 марта 2017 года, 16:35

Приют для животных и домашний зоопарк Mežavairogi в своем аккаунте на Facebook делится рассказом о том, как проходила операция по поимке сбежавшего с одной из местных ферм страуса. На свободе огромная птица напала на людей.

"Крик о помощи прозвучал из Ропажского края - страус сбежал из своего домика, сломав вольер. Забавно? Да нет, все очень серьезно, так как, вырвавшись на свободу, птица успела разломать пчелиные ульи и напасть как на взрослых, так и на детей", - сказано в сообщении.

"Клюв и ноги страуса являются очень серьезным оружием - могло случиться большое несчастье...Поимкой страуса наши ребята занимались три часа - наконец-то устали все, как сам виновник, так и наши ловцы. И тогда удалось эту громадину скрутить", - пишут защитники животных.

"Сейчас страус находится в Mežavairogi и ждет, когда хозяева дадут пояснения Продовольственно-ветеринарной службе и полиции", - написано в сообщении приюта.

Источник: nra.lv
Комментарии 3
eiroskeptiki.lv1 час назад
Страсти-то какие...! И чего сами-то ловили? надо было НАТОвцев позвать. Вот были б им учения!
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Garik57 минут назад
Наш милитарминистр бы задумался, что страшнее для агрессора - ведра с гайками или боевые страусы. Хотя он спец по черепахам. Другое предложение - скрестить черепах и страусов.
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Пионер1 час назад
Если даже обычный лебедь может причинить серьёзный урон человеку (а в воде у человека вообще нет шансов), то представьте себе, что может сделать такая вот сухопутная скотина.
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