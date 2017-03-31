Происшествия |

Приют для животных и домашний зоопарк Mežavairogi в своем аккаунте на Facebook делится рассказом о том, как проходила операция по поимке сбежавшего с одной из местных ферм страуса. На свободе огромная птица напала на людей.

"Крик о помощи прозвучал из Ропажского края - страус сбежал из своего домика, сломав вольер. Забавно? Да нет, все очень серьезно, так как, вырвавшись на свободу, птица успела разломать пчелиные ульи и напасть как на взрослых, так и на детей", - сказано в сообщении.

"Клюв и ноги страуса являются очень серьезным оружием - могло случиться большое несчастье...Поимкой страуса наши ребята занимались три часа - наконец-то устали все, как сам виновник, так и наши ловцы. И тогда удалось эту громадину скрутить", - пишут защитники животных.

"Сейчас страус находится в Mežavairogi и ждет, когда хозяева дадут пояснения Продовольственно-ветеринарной службе и полиции", - написано в сообщении приюта.