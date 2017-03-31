Происшествия |

Вечером 31 марта на Видземском шоссе, между Сигулдой и Лигатне произошло столкновение пассажирского автобуса фирмы Nordeka "Neoplan" и легковой автомашины BMW, сообщает программа LNT Ziņas.

На место происшествия прибыли четыре экипажа Службы неотложной медицинской помощи. В больницу в Риге доставлены три человека с травмами средней тяжести - у них констатированы сотрясение мозга, возможные переломы, убшибы.

Представитель Госполиции Илзе Юревица в интервью LNT рассказала, что информация о ДТП была получена в 19:40. Первоначальная информация свидетельствет, что в аварии пострадали оба водителя транспортных средств и пассажир BMW.

Представитель Nordeka подтвердил, что на место происшествия был отправлен другой автобус. Более подробную информацию в компании пока не могли предоставить.

фото: скриншот LNT