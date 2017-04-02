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В результате аварии на дороге Елгава - Литовская граница, в которой погибла женщина 1993 года рождения, без матери остались двое детей - 3-летняя девочка и 4-месячный малыш, сообщает газета Zemgales ziņas.

Как рассказала руководитель Элейского отделения организации "Красный крест" Инга Андреева, заботу о малышах решила взять на себя их бабушка – мать погибшей женщины Виктории. Чтобы суметь позаботиться о внуках, женщина будет вынуждена уйти с работы. Виктория была ее единственной дочерью.

Как сообщается, погибшая была волонтером "Красного креста", помогала попавшим в тяжелые ситуации семьям и одиноким пенсионерам, а также работала в лагере для детей, подверженных социальным рискам.

"Мы призываем материально поддержать семью в этот трудный момент, перечислив деньги на наш банковский счет. На пожертвования мы каждый месяц будем покупать детям все необходимое. Малыша Виктория кормила грудью, и теперь ему надо будет переходить на смеси. Также детям необходимы одежда, еда, игрушки, мебель и другие нужные вещи, которые бабушка не может себе позволить купить", - рассказала руководитель Элейского отделения организации "Красный крест" Инга Андреева.

Помочь семье можно, перечислив деньги на счет Латвийского красного креста.

Реквизиты:

Получатель - Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komiteja

Регистрационный номер – 40008002279

Номер счета - LV76UNLA0050005228171, SEB Banka

Цель платежа (обязательно указать!) - пожертвования для детей Виктории Заверейко (Ziedojums Elejas nodaļai Viktorijas Zavereiko bērniem)

Как уже сообщалось, ДТП произошло 28 марта, около 11 часов утра, на дороге Елгава - Литовская граница. По первоначальной информации, женщина, управляя машиной марки Volkswagen Passat, выехала на встречную полосу движения, где в ее автомобиль врезалась фура, управляемая мужчиной 1963 года рождения.

Молодая женщина погибла на месте происшествия. Как выяснилось позже, в начале месяца у ее автомобиля закончился техосмотр. При последней проверке у транспортного средства было констатировано 15 дефектов, из которых по меньшей мере 8 были такими, которые могли угрожать безопасности движения.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: skaties.lv