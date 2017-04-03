Новый метод "борьбы" со штрафами? В Яунмарупе подожгли фоторадар (8)
Происшествия | 3 апреля 2017 года, 12:22
В Яунмарупе в ночь на первое апреля сгорел стационарный фоторадар, об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Что именно произошло, в Госполиции пока ответить затруднились.
"Необходимо дождаться заключения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и только после этого сможем выяснить обстоятельства случившегося", - пояснила радио Baltkom представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Один из пользователей Facebook стал очевидцем "реанимации" фоторадара и поделился этим в на своей страничке.
По словам комментаторов, фоторадар был обложен автомобильными шинами, из чего можно сделать вывод, что был совершен умышленный поджог.
А че вы хотели?народ нищий и злой стал
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Ну не хорошо это, лучше чтобы полицейские как шакалы в кустах прятались?! Сейчас испытываю уважение к дорожным полицейским, ну не штрафуют просто так, нарушил - не бычься, плати штраф. А если ты дерьмо, нарушивший правила сам это понимая и ещё быкуешь, получи по полной программе. На второй раз лешать прав вождения пожизненно.
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А у этого бычары который рисуется сразу надо права отобрать и суток пятнадцать оформить
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