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В Яунмарупе в ночь на первое апреля сгорел стационарный фоторадар, об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Что именно произошло, в Госполиции пока ответить затруднились.

"Необходимо дождаться заключения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и только после этого сможем выяснить обстоятельства случившегося", - пояснила радио Baltkom представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Один из пользователей Facebook стал очевидцем "реанимации" фоторадара и поделился этим в на своей страничке.

По словам комментаторов, фоторадар был обложен автомобильными шинами, из чего можно сделать вывод, что был совершен умышленный поджог.