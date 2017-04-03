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В метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Изначально источники сообщали о двух взрывах, которые произошли на двух станция метро - "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном взрыве. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии.

Как сообщает Life, 10 человек погибли при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число пострадавших на данный момент составляет 30 человек. Число жертв, отмечают медики, может расти.

Закрыты все станции метро Петербурга.

Очевидцы о взрыве в метро:

— Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валил дым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Люди бежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Она сказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены, — говорит одна из очевидцев.

Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт. Он также заявил, что правоохранительные органы выясняют причины взрыва в петербургском метро.

"Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", - сказал он на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Петербурге.

Характер повреждений в вагоне петербургского метро свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено в поезде перед тем, как он отправился со станции "Сенная площадь" по направлению к станции "Технологический институт", сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

Что за жесть в Питерском метро? Кто в курсе? #Терроризм? #Питер #СПб #СанктПетербург #метро Публикация от Pragmatic Pensioner (@555vyacheslavovich) Апр 3 2017 в 4:58 PDT

Взрывы в петербургском метро были хорошо спланированы, их сила превышала 100 грамм в тротиловом эквиваленте, считает президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.В эфире телеканала "Россия 24" Гончаров сказал, что, по его мнению, это "довольно-таки хорошо спланированный акт".Судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид, считает эксперт. По его мнению, речь идет о теракте, но официально эта информация пока не подтверждалась.

Среди пострадавших в результате двух взрывов в метро Петербурга есть дети, число пострадавших на данный момент устанавливается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Среди пострадавших при взрывах есть дети, которые, скорее всего, находились на весенних каникулах. Однако их количество, их имена на данный момент не известны», — сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

На станции метро «Площадь Восстания» обнаружено несработавшее взрывное устройство. На месте происшествия работают саперы.

Об этом сообщает «Фонтанка» на странице издания в фейсбуке. Сайт «Фонтанки» временно недоступен.

Фото: Life.ru