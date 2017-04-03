Происшествия |

В прошедшую пятницу сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в одну из столичных школ: социальный педагог сообщила, что за одним из первоклассников отказалась явиться мать. Об этом пишет Skaties.lv.

В телефонном разговоре с учителем женщина заявила, что ее сыну 7 лет и он достаточно самостоятельный, чтобы добраться до дома. Однако у учителей появились подозрения, что женщина может быть пьяна, а поскольку под ее опекой находится еще один ребенок, решили сообщить в полицию.

Мальчика довезли до дома и постучали в двери, но стражам порядка никто не открыл. В связи с тем, что квартира оказалась на первом этаже, полицейские решили заглянуть и увидели плачущую младшую сестру мальчика. Она рассказала, что мама пьяна, лежит на матрасе и не двигается.

Работники полиции пробрались в дом и констатировали, что женщина пьяна, а возле нее лежит бутылка. При проверке в организме матери констатировали 2,86 промилле, при этом сама она утверждала, что спиртное не употребляла.

На место происшествия вызвали медиков, однако те, осмотрев детей, пришли к выводу, что госпитализация им не требуется. Между тем, из-за того, что мать не могла позаботиться о своих несовершеннолетних детях, было принято решение доставить брата с сестрой в кризисный центр.