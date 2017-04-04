Происшествия |

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы за то, чтобы он проголосовал за смещение с должности председателя думы в 2009 году.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, на прошлой неделе прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел постановил начать уголовный процесс, отменив решение следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в начале уголовного процесса, принятое 9 марта 2017 года.

Уголовный процесс о возможном взяточничестве в организованной группе передан для расследования в KNAB.

В сентябре 2009 года в Даугавпилсской городской думе произошла смена руководства - Рихарда Эйгимса, который был избран в думу по списку ЛСДРП, сменил на посту мэра Янис Лачплесис, представлявший в то время ЛПП/ЛЦ. 1 сентября 2009 года за смещение Эйгимса проголосовали семь депутатов оппозиции и один депутат коалиции, но спустя несколько часов в результате тайного голосования он вновь был назначен на пост мэра.

Однако 24 сентября был рассмотрен очередной запрос об отставке Эйгимса, и большинство депутатов его поддержало. Решающий голос принадлежал вышедшему из коалиции депутату Григорию Немцову, избранному от партии Latgales tauta.

В октябре Немцов стал заместителем председателя думы, а в апреле 2010 года застрелен.

Газета Diena на прошлой неделе сообщила, что предприниматель Янис Спириновскис передал в Генеральную прокуратуру письменное свидетельство, в котором подтверждает, что Лачплесис в сентябре 2009 года требовал у него 200 000 латов, которые якобы были необходимы для смещения тогдашнего мэра Эйгимса и назначения Лачплесиса на эту должность.