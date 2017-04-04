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Среди пострадавших при взрыве в петербургском метро мог быть гражданин Латвии. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерия Колабутина.

По его словам, информация о гражданине Латвии уточняется, поскольку нередки случаи двойного гражданства. Мужчина поступил в Елизаветинскую больницу Санк-Петербурга.

Радиостанция Baltkom связалась с Министерством иностранных дел Латвии (МИД), которое данные о пострадавших латвийцах не подтвердило.

"Сейчас идет процесс идентификации личностей погибших и пострадавших. По предварительной информации, жителей Латвии среди них нет", - сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о трех иностранцах среди пострадавших: гражданах Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

В стационарах города остаются 50 пациентов. Десять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 человек приняли решение получать медицинскую помощь амбулаторно, один пациент уже выписался.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Личность исполнителя теракта уже установлена — это выходец из Киргизии, этнический узбек.

По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате теракта погибли 14 человек, еще 49 находятся в больницах.