В теракте в Петербурге мог пострадать гражданин Латвии (ДОПОЛНЕНО) (2)

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Происшествия | 4 апреля 2017 года, 21:50

Среди пострадавших при взрыве в петербургском метро мог быть гражданин Латвии. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Валерия Колабутина.

По его словам, информация о гражданине Латвии уточняется, поскольку нередки случаи двойного гражданства. Мужчина поступил в Елизаветинскую больницу Санк-Петербурга.

Радиостанция Baltkom связалась с Министерством иностранных дел Латвии (МИД), которое данные о пострадавших латвийцах не подтвердило.

"Сейчас идет процесс идентификации личностей погибших и пострадавших. По предварительной информации, жителей Латвии среди них нет", - сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о трех иностранцах среди пострадавших: гражданах Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

В стационарах города остаются 50 пациентов. Десять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 человек приняли решение получать медицинскую помощь амбулаторно, один пациент уже выписался.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Личность исполнителя теракта уже установлена — это выходец из Киргизии, этнический узбек.

По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате теракта погибли 14 человек, еще 49 находятся в больницах.

Комментарии 2
аболс 10 часов назад
МИД Латвии такой информацией не распологаает", и не будете распологать, пока не оторвете свои ж...ы от кресел и лично не проверите всю информацию в том числе и заявление господина Калабутина.Информацию надо добывать а не ждать когда вам принесут на блюдечке или когда сведения станут известны из СМИ и тогда нахрен нужен такой МИД. А жопы оторвать от кресел боитесь, наверное, потому что не последовало приказа от г.Ринкевича, что ни говори но эта часть тела прерогатива вашего начальника. Вспо мните трагедию Золитуде, какие нападки последовали на ШИЦА, который посмел опубликовать данные о пострадавших не спросив на то разрешения у "компетентных органов" и помоему был даже наказан, теперь вы поняли какие вы лицемерные подонки. Что вам, западло, проверить, лично поступившую информацию..поднимите жопы и развейте слухи о пострадавшем латвийце, или не гражданин это не ваша забота.
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ххх3 часа назад
с такими зряплатами и жопы отрывать не нада.
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