Саулкрасты: на излюбленном молодоженами месте сняли порнофильм (35)

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Происшествия | 5 апреля 2017 года, 08:10

На излюбленной молодоженами Белой дюне, которая находится в Саулкрасты, сняли порнографический фильм, где главную роль исполняет жительница Латвии известная под псевдонимом Виола Бейли. Об этом сообщает Kompromat.lv.

Жители Саулкрасты обнаружили, что излюбленное место гостей прибрежного города стало декорацией для порнофильма с участием латвийской звезды жанра XXX Виолеты ( Violeta, Viola Bailey): http://ru.xhamster.com/movies/7200473/viola_oh_from_latvia.html

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Вначале видео героиня прогуливается в белом платье с молодым человеком, держась за руки – символично, на первый взгляд ничего необычного. Но вскоре становится ясно, что ролик сугубо 18+.

"На этой скамейке позируют свадебным фотографам молодожены, а тут такое безобразие в нескольких метрах от детской площадки!" – возмущается жительница Саулкрасты.

Как выяснил Kompromat.lv, местной полиции ничего не известно о съемках этого порнофильма.

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К слову, Виолета – не только актриса cпецифического кино, но и инстаграм-звезда – ее аудитория насчитывает более 11 тысяч человек.

Фото: скриншот Youtube

Комментарии 35
Крик2 часа назад
Это потолок вашего киноискусства, ничего странного не вижу, "страна" деградирует в дерьмо, а малолетки трахающие повсеместно друг друга, видимо будущие герои быдлятского сафари для похотливого туриста.
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первый2 часа назад
вот они,достижения колонии.Да,эйровата???? Или ещё какие у вас есть??
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Andrey Ivanov2 часа назад
Латыши начали порнуху снимать? Блин. В сейм сходили бы там на целый сериал материала наберете.
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