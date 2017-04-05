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На излюбленной молодоженами Белой дюне, которая находится в Саулкрасты, сняли порнографический фильм, где главную роль исполняет жительница Латвии известная под псевдонимом Виола Бейли. Об этом сообщает Kompromat.lv.

Жители Саулкрасты обнаружили, что излюбленное место гостей прибрежного города стало декорацией для порнофильма с участием латвийской звезды жанра XXX Виолеты.

Вначале видео героиня прогуливается в белом платье с молодым человеком, держась за руки – символично, на первый взгляд ничего необычного. Но вскоре становится ясно, что ролик сугубо 18+.

"На этой скамейке позируют свадебным фотографам молодожены, а тут такое безобразие в нескольких метрах от детской площадки!" – возмущается жительница Саулкрасты.

Как выяснил Kompromat.lv, местной полиции ничего не известно о съемках этого порнофильма.

К слову, Виолета – не только актриса cпецифического кино, но и инстаграм-звезда – ее аудитория насчитывает более 11 тысяч человек.

Фото: скриншот Youtube