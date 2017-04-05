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В рижском микрорайоне Кенгарагс, а именно в доме по адресу Маскавас 411 на два дня с 4 до 6 апреля отключили холодную воду, сообщает портал skaties.lv со ссылкой на шокированных жителей.

Помимо того, что столь долгое отключение воды является нарушением установленных Кабинетом министров правил, так еще и объявление написано на русском языке.

Как отмечает портал, с учетом того, что в доме проживают люди совершенно не знающие русского, объявление на языке нацменьшинства стало для них последней каплей. Жители были просто на просто добиты тем, что не смогли узнать о грядущем отключении воды вовремя.

Кроме того, как отмечает skaties.lv, объявления в принципе нет - ни на домашней странице Rīgas Namu pārvaldnieks (RNP), ни в напечатанном виде. Точнее говоря, сообщение об отключении есть, но только на русском языке.

Фото: скриншот соцсети

Портал skaties.lv связался с представителями RNP, которые дали следующий комментарий по поводу объявления исключительно на русском языке:

"Это объявление размещено не нашими специалистами. Сообщения на лестничных клетках жилых домов Rīgas namu pārvaldnieks должны быть размещены на государственном языке. Вместе с тем у сообщений должна быть единая форма, где указан вид услуг, период и обоснование приостановления. Вполне возможно, что сообщение размещено уполномоченным лицом владельцев квартир этого дома. По нашим данным, подачу воды планируется восстановить 04 апреля до 19:00".

Однако, как сообщается, подача воды к 19 часам, о которых упоминается в сообщении RNP, так и не была возобновлена.