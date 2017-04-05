Происшествия |

Вчера в Даугавпилсе 17-летний подросток спас из горящей квартиры ребенка и пытался своими силами потушить пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 12.33 пожарные получили вызов на ул. Резекнес, где в пятиэтажном жилом доме чувствовался запах дыма. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит квартира на первом этаже дома. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Еще до прибытия сотрудников ГПСС 17-летний юноша спас из горящей квартиры ребенка и попытался своими силами потушить пожар. Оба несовершеннолетних были переданы медикам.