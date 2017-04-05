Спасатели достали из пруда двух котов, плававших на доске с бобром (5)

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Происшествия | 5 апреля 2017 года, 12:04

Вчера в Клинтайнской волости Плявиньского края спасатели доставили на берег двух котов, которые находились на середине пруда на доске вместе с бобром, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Коты были доставлены на берег при помощи спасательной доски. Так как берега пруда были укреплены наклонными пластиковыми конструкциями, спасатели сбросили в водоем дерево, чтобы бобр своими силами мог выбраться из него.

На улице Сколас в Лиелварде пожарные вчера помогли выбраться из дорожного стока застрявшей в нем собаке, а в Элейской волости Елгавского края освободили кота, который застрял за электрораспределительным щитом.

Комментарии 5
кот57 минут назад
Бобер учил котов серфингу.
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Оккупант39 минут назад
Бобер у них вместо Штурмана скорее был!Показывал достопримечательности)))
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Kirill Bronstein22 минуты назад
Вы опять ели краску с грибами Julie Ruby ?
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