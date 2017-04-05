Происшествия |

Вчера в Клинтайнской волости Плявиньского края спасатели доставили на берег двух котов, которые находились на середине пруда на доске вместе с бобром, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Коты были доставлены на берег при помощи спасательной доски. Так как берега пруда были укреплены наклонными пластиковыми конструкциями, спасатели сбросили в водоем дерево, чтобы бобр своими силами мог выбраться из него.

На улице Сколас в Лиелварде пожарные вчера помогли выбраться из дорожного стока застрявшей в нем собаке, а в Элейской волости Елгавского края освободили кота, который застрял за электрораспределительным щитом.