Спасатели достали из пруда двух котов, плававших на доске с бобром (5)
Происшествия | 5 апреля 2017 года, 12:04
Вчера в Клинтайнской волости Плявиньского края спасатели доставили на берег двух котов, которые находились на середине пруда на доске вместе с бобром, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Коты были доставлены на берег при помощи спасательной доски. Так как берега пруда были укреплены наклонными пластиковыми конструкциями, спасатели сбросили в водоем дерево, чтобы бобр своими силами мог выбраться из него.
На улице Сколас в Лиелварде пожарные вчера помогли выбраться из дорожного стока застрявшей в нем собаке, а в Элейской волости Елгавского края освободили кота, который застрял за электрораспределительным щитом.
Бобер учил котов серфингу.
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Бобер у них вместо Штурмана скорее был!Показывал достопримечательности)))
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Вы опять ели краску с грибами Julie Ruby ?
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