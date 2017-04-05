Происшествия |

В больнице Санкт-Петербурга после теракта в метро оказался гражданин Латвии. Он был доставлен в Елизаветинскую больницу на скорой. Эту информацию телеканалу LTV7 подтвердил заведующий кардиологического отделения Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Евгений Рыбин.

«В кардиологическом отделении Елизаветинской больницы проходил лечение гражданин Латвии. Пациент проходил кардиологическое обследование, проведены консультации специалистов. На данный момент состояние удовлетворительное. Выписан из стационара», - сообщил врач.

Между тем, Министерство иностранных дел Латвии в разговоре с радио Baltkom сообщило, что пока не располагает данными о пострадавших латвийцах.

"Сейчас идет процесс идентификации личностей погибших и пострадавших. По предварительной информации, жителей Латвии среди них нет", - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Раймонд Янсонс.

В свою очередь глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин сообщил, что в результате теракта пострадали четыре иностранца, в том числе гражданин Латвии, передает ИТАР-ТАСС.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 40 получили ранения. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».