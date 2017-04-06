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За минувшие сутки медики доставили в больницы шесть человек, получивших травмы на рабочих местах, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В Курземе 28-летний мужчина, работая на экскаваторе, задел электропровода и получил политравму, в том числе ожоги, а 56-летний мужчина, ремонтируя трактор, травмировал руку. В тяжелом состоянии он был доставлен в ближайшую больницу, а затем к специалистам в Ригу. В Рижском регионе 60-летний мужчина на рабочем месте упал с высоты 2,5 метра и получил травмы головы и грудной клетки.

За прошедшие сутки медики получили 1185 вызовов, 158 из них были связаны с различными травмами.