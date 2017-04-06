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Организация "Красный крест" собрала необходимые средства в помощь двоим детям - 3-летней девочке и 4-месячному малышу, которые в результате автоаварии на дороге Елгава-Литовская граница потеряли маму. Об этом Mixnews сообщила руководитель Элейского отделения организации "Красный крест" Инга Андреева.

"Красный крест" благодарит всех за помощь.

Напомним, в результате аварии, в которой погибла женщина 1993 года рождения, без матери остались двое детей. Заботу о малышах решила взять на себя их бабушка – мать погибшей женщины Виктории. Чтобы суметь позаботиться о внуках, женщина будет вынуждена уйти с работы. Виктория была ее единственной дочерью.

Погибшая была волонтером "Красного креста", помогала попавшим в тяжелые ситуации семьям и одиноким пенсионерам, а также работала в лагере для детей, подверженных социальным рискам.