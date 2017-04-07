Происшествия |

С июля 2015 года, когда была введена система электронного надзора, задуманная, чтобы дать заключенным возможность измениться и досрочно выйти на свободу, из поля зрения Государственной пробационной службы ухитрились исчезнуть два человека, пишет газета Diena.

По информации издания, один из них уже покинул Латвию и, возможно, отправился в Великобританию. Руководитель Государственной пробационной службы Михаил Папсуевич отказался комментировать эту ситуацию, сославшись на необходимость защиты личных данных физических лиц. Он признал, что электронная система надзора позволяет только констатировать, что "человек не находится там, где он должен находиться".

В течение почти двух лет на свободу по условно досрочному освобождению вышли 109 заключенных, 102 из них не совершили никаких нарушений. Пять из семи остальных нарушили установленный для них график.