Авария на Бауском шоссе: один человек погиб (1)
Происшествия | 7 апреля 2017 года, 09:43
Сегодня утром в 8:32 на Бауском шоссе произошла тяжелая авария, в результате которой погиб автоводитель. Об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.
Uz Bauskas šosejas smagā avārijā šorīt miris autovadītājshttps://t.co/cg6VZbNb6N pic.twitter.com/BaMAkPXzOD— BrīvBrīdis.lv (@BrivBridisLV) 7 апреля 2017 г.
На 36-м километре шоссе грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем Mazda. В данный момент движение транспорта происходит по одной полосе.
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