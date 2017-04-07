Авария на Бауском шоссе: один человек погиб (1)

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Происшествия | 7 апреля 2017 года, 09:43

Сегодня утром в 8:32 на Бауском шоссе произошла тяжелая авария, в результате которой погиб автоводитель. Об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.

На 36-м километре шоссе грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем Mazda. В данный момент движение транспорта происходит по одной полосе.

Комментарии 1
Патриот 1 минуту назад
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