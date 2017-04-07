Происшествия |

Сегодня утром в 8:32 на Бауском шоссе произошла тяжелая авария, в результате которой погиб автоводитель. Об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.

На 36-м километре шоссе грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем Mazda. В данный момент движение транспорта происходит по одной полосе.