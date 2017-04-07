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Все чаще в Латвии появляются люди, которые позволяют себе брать в руки оружие и ранить животных, сообщает программа LNT Degpunktā.

Один из жителей Лиепаи выстрелил в собаку по клички Пипарс, которая находилась на территории частного дома. В программе отмечается, что мужчина выражает свое отношение к животным таким образом не в первый раз.

Раненого пса отвезли к ветеринару, сделали операцию, но оказалось, что пуля застряла слишком глубоко, поэтому было решено оставить ее в теле собаки.

Хозяин животного проинформировал о случившемся полицию, где высказал свои подозрения насчет стрелявшего.

Журналисты звонили в дверь подозреваемого, но никто не отметил. Соседи мужчины рассказали, что знают о его "хобби", но вмешиваться не хотят.