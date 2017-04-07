Живая мишень: в собаку выстрелили из окна многоэтажки (12)
Происшествия | 7 апреля 2017 года, 16:11
Все чаще в Латвии появляются люди, которые позволяют себе брать в руки оружие и ранить животных, сообщает программа LNT Degpunktā.
Один из жителей Лиепаи выстрелил в собаку по клички Пипарс, которая находилась на территории частного дома. В программе отмечается, что мужчина выражает свое отношение к животным таким образом не в первый раз.
Раненого пса отвезли к ветеринару, сделали операцию, но оказалось, что пуля застряла слишком глубоко, поэтому было решено оставить ее в теле собаки.
Хозяин животного проинформировал о случившемся полицию, где высказал свои подозрения насчет стрелявшего.
Журналисты звонили в дверь подозреваемого, но никто не отметил. Соседи мужчины рассказали, что знают о его "хобби", но вмешиваться не хотят.
Чтоб он выпал из этого окна!
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Напишите адрес стрелявшего.
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когда в нашей стране такие ублюдки начнут отвечать за то, что делают? почему в нормальных странах за это зажают в тюрьму, а у нас "ну стреляет, хай стреляет себе дальше"
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