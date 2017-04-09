ЧП в Адажи: в больницу доставлены трое американских солдат (40)
Происшествия | 9 апреля 2017 года, 16:05
В воскресенье с учений, которые проходят на Адажском полигоне, в больницу доставлены три американских солдата, сообщил представитель Министерства обороны Каспар Галкин.
Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу Gaiļezers. После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра.
Напомним, подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.
В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе Saber Strike. Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады.
Испарениями в процессе учений- Это, что простите? Может это неудачная подготовка к химической провокации, как в Сирии?
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Да чтобы они там все задохнулись и домой поехали.
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Никак пицы пережрали всем скопом и биотуалетов с собой не взяли и вот результат.Лактобактерии надо было употреблять.чтобы не загрязнять атмосферу выбросами из желудков,вояки.блин.
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