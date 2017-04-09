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В воскресенье с учений, которые проходят на Адажском полигоне, в больницу доставлены три американских солдата, сообщил представитель Министерства обороны Каспар Галкин.

Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений. Солдаты были доставлены в больницу Gaiļezers. После обследования двое из них отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра.

Напомним, подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.

В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе Saber Strike. Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады.