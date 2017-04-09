Происшествия |

В микрорайоне Югла двое мужчин во время велопрогулки обнаружили лежащего на ветках дерева человека с петлей на шее без признаков жизни. Об этом свидетельствует запись одного из очевидцев в социальной сети Facebook.

Как рассказал один из них порталу tvnet.lv, они с другом катались на велосипедах в районе бумажной фабрики Jugla, когда заметили мужчину, лежащего на ветках дерева.

"Мы заметили мужчину на ветках дерева в неестественной позе - согнутый и голова закинута наверх. На одной из веток была привязана веревка, которая тянулась к его телу. На оклики мужчина не реагировал, и на вид казалось, что он мертв. Решили самостоятельно не действовать, а позвонили в спасательную службу", - рассказал один из очевидцев Виталий.

Очевидец также сообщил, что спасатели не смогли понять, как добраться до места происшествия и он на велосипеде встретил их у ближайшей асфальтированной дороги. Тем временем как рассказал второй очевидец, который остался на месте ЧП, за время ожидания спасателей лежащий на ветках дерева мужчина очнулся, неадекватным взглядом огляделся по сторонам, снял петлю с шеи и попытался встать, но не удержал равновесие и сорвался вниз примерно с шестиметровой высоты.

Однако, сразу после его падения на место происшествия уже прибыли ответственные службы – бригада "скорой" помощи, а также сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и Госполиции.

Врачи констатировали у пострадавшего алкогольное опьянение. Также у мужчины нашли упаковку транквилизаторов, в которой не хватало нескольких таблеток.

Добавим, очевидцы происшествия отметили, что были удивлены оперативной работой ответственных служб - все среагировали и приехали очень быстро.

Фото: facebook.com/Vitalij.Antonov