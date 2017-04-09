Происшествия |

В воскресенье вечером, в Саласпилсе на Даугавпилсском шоссе произошла тяжелая авария - столкнулись легковой автомобиль Volvo и лесовоз. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщает портал delfi.lv.

Как рассказали в Госполиции, сообщение о ДТП было получено в 17.39. В настоящее время движение по трассе Рига — Даугавпилс частично заблокировано.

На месте происшествия работают сотрудники Госполиции и Государственной пожарно-спасательной службы. Также, на место ДТП прибыла бригада "скорой" помощи.