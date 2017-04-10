Происшествия |

Вечером 5 апреля, в Вецмилгрависе к 10-летнему мальчику, который возвращался домой, подошел незнакомый мужчина, который ударил ребенка по лицу, выхватил из рук мобильный телефон и убежал. Об этом сообщает Госполиция.

В этот момент на улице было безлюдно, поэтому помочь ребенку было некому. Придя домой, мальчик рассказал о случившемся отцу, который тут же вызвал полицию. Пострадавший описал вора, что позволило найти и задержать злоумышленника примерно через 20 минут. Мобильный телефон был возвращен законному владельцу.

Подозреваемый, мужчина 1993 года рождения, неоднократно попадал в поле зрения полиции в связи с совершением краж из магазинов и квартир. Против него начат уголовный процесс за грабеж. Закон предусматривает за данное преступное деяние наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.