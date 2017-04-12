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Рискуя своей жизнью, жители Латвии готовы преступать закон и становиться наркокурьерами. В прошлом году (как и в предыдущие) за перевозку наркотиков было задержано почти полсотни латвийских подданных, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3. В основном это мужчины разных возрастных групп, люди с низким уровнем образования, которые гонятся за быстрым заработком.

Начальник отдела Госполиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш комментирует эти данные без лишнего оптимизма – по его словам, все указывает на то, что количество латвийских наркокурьеров в мире продолжит расти. По всей видимости, таких преступников задерживается намного больше, потому как многие из них не хотят, чтобы об этом узнавали латвийские службы, добавляют в латвийском МИД.

Между тем, как сообщает Bez Tabu, латвийские наркокурьеры действуют во всем мире и их задерживают на всех континентах.

В полиции сообщают, что средняя сумма, которую курьеры получают за одну посылку, составляет две-пять тысяч евро. Перевозка наркотиков строго карается законом, в Латвии за это можно получить до 13 лет тюрьмы.